Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Coffee with a Cop

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Iserlohn (ots)

Die Polizei lädt ein zum "Coffee with a Cop".

Am kommenden Mittwoch, 10. November, rollt ein Coffee-Truck auf den Wochenmarkt am Schillerplatz. Seit drei Wochen tourt die rollende Kaffeemaschine auf Initiative des NRW-Innenminsteriums durch das Land und bietet Gelegenheit zum Austausch mit Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. 30 Termine sind in NRW geplant. Am Schillerplatz in Iserlohn gibt es von 8.30 Uhr bis gegen Mittag Tee, Kaffee, Kakao oder Milchschaum für Kinder. Das Ziel: In entspannter Atmosphäre mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Egal ob es nur eine einfache Frage oder ein Hinweis ist, eine Sorge oder vielleicht sogar der Berufswunsch - "Wir sind für alles ansprechbar". Bezirksbeamte, Personalberater und Präventionskräfte freuen sich auf dem Iserlohner Wochenmarkt auf den Kontakt zur Bevölkerung.

Das Konzept ist dabei nicht neu - und trotzdem ein Novum für die Polizei in Nordrhein-Westfalen. Die ursprüngliche Idee dazu stammt aus den USA. Hier bieten "Cops" schon seit einigen Jahren Bürgern einen Kaffee an. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell