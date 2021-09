Polizei Bochum

POL-BO: Versuchte Vergewaltigung - Polizei bittet um Hinweise

Witten (ots)

Am Donnerstag, 30. September 2021, um 5.24 Uhr, kam es in Witten-Heven zu einem versuchten Sexualdelikt. Im Bereich der Universitätsstraße 60 attackierte ein noch unbekannter Mann eine Frau aus Bochum. Er drückte die Frau gegen eine Wand und versuchte sie zu vergewaltigen. Die Frau setzte sich sofort gegen den Täter zur Wehr und konnte sich so vor einer weiteren Tathandlung durch ihn schützen und flüchten.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: schlanke bis normale Statur und zwischen 180 bis 185 cm groß. Er trug eine schwarze oder dunkelblaue Jacke. Auffällig ist, dass oben an der Jacke mehrere Metall-Laschen (ähnlich der Öffner an Getränkedosen) befestigt waren. Er trug eine Kapuze, darunter ein Cappy und ein Mund-Nasen-Schutz. Seine dunkle Hose hatte weiße grobe Nähte und seine Schuhe waren dunkel.

Das Fachkommissariat für Sexualdelikte hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-4120 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise auf den Täter.

