POL-LG: ++ "Himmelfahrt 2021": "Die perspektivischen Lockerungen nicht auf's Spiel setzen! - Verhalten Sie sich so, dass die Polizei nicht einschreiten muss!" ++ Appell der Polizei in der Region ...

Lüneburg

++ "Himmelfahrt 2021": "Die perspektivischen Lockerungen nicht auf's Spiel setzen! - Verhalten Sie sich so, dass die Polizei nicht einschreiten muss!" ++ Appell der Polizei in der Region Nord-Ost-Niedersachsen" ++ Verzicht auf größere feucht-fröhliche Treffen ++ die Polizei ist in der Region präsent und wird auf die Einhaltung und Kontrolle der sog. #Abstandsregeln und Regelungen der Nds. Verordnung achten ++

Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

"Setzen Sie die perspektivischen Lockerungen nicht auf's Spiel und verhalten Sie sich so, dass die Polizei nicht einschreiten muss! ... ist unser Wunsch für den Himmelfahrtstag und das -wochenende ... verleben Sie stattdessen einen schönen "Vatertag" im engsten Familienkreis und bleiben Sie gesund." Dieses Jahr nicht! - Das alljährliche Ritual insbesondere von größeren Gruppen jungen Nicht-Vätern muss in diesem Jahr ausfallen. Zu Christi Himmelfahrt ziehen alljährlich unzählige Menschen mit Bollerwagen oder Fahrrädern durch die Region, um Vatertag zu feiern. Diese feucht-fröhlichen Touren von Personen mehrerer verschiedener Haushalte sind insbesondere im Hinblick auch auf die geltenden Auflagen der aktuellen Niedersächsische Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie weiterhin nicht möglich.

"Es wäre für alle Bürgerinnen und Bürger in der Region mehr als ärgerlich, wenn aufgrund möglicher größerer Infektionsgeschehen bei (Himmelfahrts-) Feierlichkeiten die Inzidenzzahlen wieder deutlich ansteigen würden ... , die sog. "Bundesnotbremse" wieder (weiter) greifen würde und perspektivische Lockerungen für alle in weitere Ferne rücken würden!"

Auch wenn der Trend bei den Infektionszahlen weiterhin positiv ist, heißt es sensibel zu bleiben. Die gemeinsamen Anstrengungen des Großteils der Bürgerinnen und Bürger haben deutlich Wirkung gezeigt. Vor diesem Hintergrund appelliert die Polizei und hofft auf ein weiterhin besonnenes Verhalten.

Parallel setzt die Polizei gerade in diesem Jahr auf entsprechende Präsenz und wird am Himmelfahrtstag und dem kommenden Wochenende auch mit Unterstützung von Beamten der Bereitschaftspolizei in allen drei Landkreisen der Region präsent sein und die Regeln der #sozialenDistanz sowie die weiteren Gebote kontrollieren. Verhalten Sie sich so, dass die Polizei nicht einschreiten muss!" ...

Die Ordnungshüter bedanken sich schon jetzt für die Einsicht und das vorbildliche Verhalten. Seien Sie besonnen und unterstützen Sie uns weiter bei den gemeinsamen Bemühungen.

