Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher festgenommen/Einbrecher flüchten vor Bewohnerin

Lüdenscheid (ots)

Eine männliche Person stieg am frühen Freitagmorgen durch ein Fenster ohne Fensterscheibe in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Elsa-Brändström-Straße ein. Ein Bewohner des Hauses bemerkte dies und informierte die Polizei. Durch die Beamten konnte im Rahmen der Fahndung ein 33-jähriger Lüdenscheider in der Hochstraße angetroffen werden, auf den die Beschreibung des Bewohners zutraf. Er führte Diebesgut aus dem Keller mit sich. Er wurde vor Ort festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht.

Am Wauerthang brachen ebenfalls am Freitagmorgen gegen 02:50 Uhr zwei Personen in einen Schuppen ein, indem sie ein Gliederschloss durchtrennten und ein Vorhängeschloss aufbrachen. Die Besitzerin des Schuppens wurde durch Geräusche wach und ging nach draußen. Dort stellte sie fest, wie zwei Männer mit jeweils einem Pedelec aus dem Schuppen kamen. Als sie die Geschädigte erblicken, liefen sie mit den Pedelecs in Richtung Oberer Wothhagen davon. Einen der Täter, den die Geschädigte als ca. 1.80-1.85m groß, dunkel gekleidet und ca. 20-25 Jahre alt beschreiben konnte, verfolgte sie fußläufig. Im Bereich des Spielplatzes Oberer Worthhagen/Buschhauser Weg verlor sie ihn aus den Augen. Auf dem Rückweg fand die Geschädigte beide Pedelecs auf. Eines lag in einem Gebüsch und das Zweite in der Einfahrt des Hauses. Im Rahmen der sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden. Hinweise nimmt die Polizeiwache Lüdenscheid unter 02351-9099-0 entgegen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell