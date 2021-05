Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (687) Großbrand in Burgbernheim - Kriminalpolizei Ansbach geht von technischem Defekt aus

Bad Windsheim (ots)

Wie mit Meldung 674 berichtet, kam es am Donnerstag (13.05.2021) in Burgbernheim (Lkrs. Neustadt a. d. Aisch - Bad Windsheim) zu einem schadensträchtigen Brand in einem Fertigungsbetrieb für Holzhäuser. Die Kriminalpolizei Ansbach geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

Die Brandermittler des zuständigen Fachkommissariats hatten am heutigen Vormittag (14.05.2021) ihre Arbeit am Brandort aufgenommen und gehen nun davon aus, dass ein technischer Defekt für den Brandausbruch in der Fertigungshalle ursächlich war.

Im Zuge der Ermittlungen haben sich keine Hinweise auf eine Brandstiftung ergeben. Der entstandene Sachschaden wird auf einen Wert zwischen drei und vier Millionen Euro geschätzt.

Michael Konrad

