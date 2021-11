Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht

Rieschweiler-Mühlbach (ots)

Bereits am Donnerstag 04.11.2021 um die Mittagszeit ereignete sich in Rieschweiler-Mühlbach in der Bahnhofstraße eine Unfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer versuchte mit seinem schwarzen Pkw zwischen zwei anderen Autos einzuparken. Hierbei wurde einer der geparkten Pkw beschädigt, der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Schaden von etwa 500EUR. Hinweise bitte an die Polizei Waldfischbach-Burgalben, Tel: 06333/9270 |piwfb

