Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an PKW

Zweibrücken (ots)

Im oben genannten Zeitraum kam es zu einer Sachbeschädigung an einem roten Skoda Octavia, welcher in der Himmelsbergstraße in Höhe der Hausnummer 2 parkte. Demnach verkratze der unbekannte Täter/die unbekannte Täterin die hintere rechte Tür des Fahrzeugs. Es entstand ein Sachschaden von circa 1000 EUR. Die PI Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. |pizw

