Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf: BMW auf Holzblöcke gestellt und alle vier Kompletträder entwendet; Zeugen gesucht

Walldorf (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden alle vier Räder eines schwarzen 3er BMW von bislang unbekannten Tätern entwendet, der zwischen 22 Uhr und 05.30 Uhr in der Bürgermeister-Willinger-Straße, Höhe Anwesen Nr. 30 abgestellt war.

Um die Räder abzumontieren, stellen sie das Fahrzeug zunächst auf vier Holzblöcke. Womöglich luden die Täter die Kompletträder - Reifen mit Felgen - im Wert von über 1.500.- Euro anschließend noch an Ort und Stelle oder zumindest in unmittelbarer Nähe in ein Fahrzeug zum Abtransport ein.

Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an den Polizeiposten Walldorf, Tel.: 06227/841999-0 oder das Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell