Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Nordenham +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 31. August 2021, in der Zeit von circa 10:45 Uhr bis 11:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den ordnungsgemäß auf einem Kundenparkplatz eines Lebensmittelgeschäfts an der Deichgräfenstraße abgestellten, schwarzen Renault Twingo einer 68-jährigen Frau aus Nordenham.

Der Unfallverursacher verließ den Unfallort, ohne seinen Pflichten als Beteiligter eines Verkehrsunfalls nachzukommen,

Am Pkw-Renault entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9981-0 in Verbindung zu setzen.

