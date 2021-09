Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Wohnhaus in Jade +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 31. August 2021, in der Tatzeit von circa 06:45 Uhr bis 14:10 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße Zum Hesterbusch in Jade.

Die Täter durchsuchten die Räume nach Wertsachen und entwendeten Schmuck des geschädigten Ehepaares, das während der Tatausführung nicht zu Hause war.

Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Durch eine Zeugin wurde zuvor beobachtet, dass am Vormittag ein unbekannter Mann an der Haustür des betroffenen Einfamilienhauses geklingelt haben soll. Der Mann soll mit einem weißen T-Shirt bekleidet gewesen sein und dunkle, lockige Haare gehabt haben. Ob der Mann mit der Tat in Zusammenhang steht, ist derzeit noch unklar.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9981-0, in Verbindung zu setzen.

