Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Update: Haftbefehl wegen versuchtem Mordes erlassen - mit Messer zugestochen - Mann schwer verletzt ++

Lüneburg (ots)

Oetzen/Uelzen - Update: Haftbefehl wegen versuchtem Mordes erlassen - mit Messer zugestochen - Mann schwer verletzt

Nach dem Messerangriff in den Nachtstunden zum 26.08.21 in einem Wohngebäude in Oetzen (LK Uelzen) konnten die Ermittler des Polizeikommissariates Uelzen noch am gestrigen Tage einen Antrag auf Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Lüneburg gegen den Täter erwirken. Der Haftrichter beim Amtsgericht Uelzen erließ Untersuchungshaftbefehl wegen versuchtem Mordes gegen den 31-Jährigen.

Hintergrund:

Mit einem Küchenmesser stach ein 31-Jähriger in den Nachtstunden zum 26.08.21 einem 32-Jährigen in einem Wohnhaus in Oetzen mehrfach in die Schulter. Der Mann hatte gegen 03:45 Uhr an der Haustür seiner Ex-Partnerin geklingelt und hatte das Wohngebäude betreten. In der Folge kam es zu einem Streitgespräch mit der Ex-Partnerin. Unvermittelt griff der Täter dann mit dem Messer einen weiteren anwesenden 32-Jährigen an und verletzte diesen. Im Anschluss ergriff der Täter die Flucht. Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz. Der 32-Jährige wurde aufgrund der Stichverletzungen ins Klinikum nach Uelzen gebracht und dort stationär aufgenommen. Es besteht keine Lebensgefahr. Im Rahmen der Fahndung konnte der 31-Jährige, der bereits in Vergangenheit polizeilich in Erscheinung getreten war, in Uelzen vorläufig festgenommen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell