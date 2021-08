POL-LG: ++ Stroh- und Heuballen angezündet - Zeugen gesucht ++ Pedelec und Pkw stoßen zusammen ++ Jugendliche setzen Altpapiercontainer in Brand - Strafverfahren eingeleitet ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg

Lüneburg - Jugendliche setzen Altpapiercontainer in Brand - Strafverfahren eingeleitet

Mehrere Strafverfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer hat die Polizei gegen zwei 14 bzw. 15 Jahre alte Mädchen eingeleitet. Die Jugendlichen stehen im dringenden Verdacht in der Nacht zum 25.08.21 den Inhalt diverser Altpapiercontainer in Brand gesteckt zu haben. Die Taten ereigneten sich zwischen ca. 22.50 und 00.15 Uhr. Die Tatorte befinden sich in der Dahlenburger Landstraße, der Straße Hohe Luft und der Bleckeder Landstraße. In der Bleckeder Landstraße zerbrach in Folge des Brandes eine Fensterscheibe des Gebäudes vor welchem der Container stand. Die Feuerwehr war entsprechend im Einsatz und löschte die Brände. Die Höhe der entstandenen Sachschäden belaufen sich auf mehrere tausend Euro. Die Mädchen wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Lüneburg - versuchter Einbruch

Unbekannte Täter haben am 24.08.21, zwischen 18.50 und 19.30 Uhr, versucht in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Hinter den Scheibenständen einzudringen. Die Täter manipulierten an einem Türschloss, gelangten jedoch nicht in das Gebäude hinein. Weitere sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Neetze - Zigarettenautomat aufgebrochen

In der Nacht zum 24.08.21 brachen unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten auf, der in der Lüneburger Landstraße im Bereich eines Imbisses aufgestellt war. Die Täter stahlen Bargeld und Zigaretten und verursachten zudem Sachschäden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136/900590, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Göhrde - Schuppen aufgebrochen

Zwischen dem 22.08.21, 18.00 Uhr, und dem 24.08.21, 16.00 Uhr, brachen unbekannte Täter einen Schuppen auf, der auf einem Grundstück in der Kaiser-Wilhelm-Allee steht. Aus dem Schuppen stahlen die Täter einen Rasenmäher sowie einen Rasentrimmer. Die Täter hatten bereits eine Pforte aufgebrochen, um auf das Grundstück gelangen zu können. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 2.500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel.: 05861/985760, entgegen.

Lüchow - Fahrt unter Drogeneinfluss

Am Spätnachmittag des 24.08.21 kontrollierte die Polizei die 24 Jahre alte Fahrerin eines Opel. Es besteht der Verdacht, dass die Opel-Fahrerin mit dem Pkw in der Dannenberger Straße gefahren ist, obwohl sie unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Urintest reagierte positiv auf den Wirkstoff THC. Der 24-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren gegen sie eingeleitet.

Lüchow - Pedelec und Pkw stoßen zusammen

Am 24.08.21, gegen 10.10 Uhr, fuhr ein 50-Jähriger mit seinem Pedelec in der Dr.-Lindemann-Straße zwischen parkenden Pkw hindurch auf die Fahrbahn. Er hatte jedoch den herannahenden Nissan einer 35-Jährigen übersehen und stieß gegen die Seite des Pkw. Der Pedelec-Fahrer stürzte und verletzte sich leicht. An den beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden von geschätzten 5.000 Euro.

Uelzen

Landkreis Uelzen - Stroh- und Heuballen angezündet - Zeugen gesucht

Unbekannte Täter haben in den frühen Morgenstunden des 25.08.21 zwei voneinander getrennt liegende Heuballenhaufen in Brand gesteckt. Die Heuballen waren an der L 254, zwischen Klein Hesebeck und Oetzendorf gelagert. Bemerkt wurde der Brand gegen 03.00 Uhr. Auf einem Feld bei Ebstorf, an der K11/ Einmündung Waldstraße, wurde von möglicherweise den gleichen Tätern mehrere Strohrundballen angezündet. Dieser Brand ereignete sich gegen 04.55 Uhr. Ca. 10 Minuten zuvor war der Brand von ca. 400 m² Stroh auf einem Stoppelacker in der Rockenmühler Straße bei Varendorf, Bienenbüttel gemeldet worden. Auf einem Feld in Pieperhöfen stand gegen 05.15 Uhr eine Miete von ca. 60 Strohballen im Brand. Die jeweiligen Feuerwehren waren entsprechend im Einsatz. Die entstandenen Schäden belaufen sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Altenmedingen - Einbruch in Vereinsheime

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum 24.08.21 in den Straßen Zum Sportplatz und Alte Salzstraße jeweils in Vereinsheime ein. In einem Fall wurden mehrere Laptops gestohlen, im anderen Fall u.a. ein Rasenmäher. In Folge der Einbrüche entstanden Sachschäden von jeweils mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

Uelzen - Cannabis auf Schulhof geraucht

Gegen einen 28 Jahre alten Uelzener hat die Polizei am späten Dienstagnachmittag, 24.08.21, ein Strafverfahren eingeleitet, nachdem er auf einem Schulhof in der Schillerstraße angetroffen wurde, wie er mit einer Bong Cannabis konsumierte. Bei der folgenden Durchsuchung stellten die Polizeibeamten eine Dose mit weiteren Drogen fest. Diese und die Bong wurden sichergestellt.

Uelzen - Fahrt unter Drogeneinfluss

Am 24.08.21, gegen 15.20 Uhr, befuhr ein 23-Jähriger mit einem Audi die Straße Am Funkturm. Bei der folgenden Kontrolle durch eine Polizeistreife wurde festgestellt, dass der Audi-Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Urintest reagierte positiv auf die Wirkstoffe THC und Kokain. Die Weiterfahrt wurde dem 23-Jährigen untersagt, es wurde ein Verfahren gegen ihn eingeleitet und ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Uelzen - Einschleichdiebe unterwegs

Am 24.08.21, zwischen 13.35 und 13.50 Uhr, betrat ein unbekannter Täter gewerblich genutzte die Räumlichkeiten eines Gebäudes in der Ringstraße und stahl die Abgestellte Handtasche einer 64-Jährigen. In der Tasche befanden sich u.a. eine Brieftasche, Bargeld, Schlüssel sowie ein Mobiltelefon. Ebenfalls am Dienstag, zwischen 13.00 und 14.30 Uhr, stahlen unbekannte aus einer Gartenlaube in der Straße Hauenriede eine Tasche, in der sich u.a. eine Geldbörse und diverse Schlüssel befanden. In beiden Fällen entstanden jeweils Schäden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

Hanstedt, OT Velgen - Abschlepper gerät in Brand

Auf der L 233, zwischen Bardenhagen und Velgen, geriet am Dienstagnachmittag, 24.08.21, ein Abschlepper in Brand. Die Feuerwehr Ebstorf löschte den Brand mit Schaum, jedoch wurde der VW Crafter komplett zerstört. ++ Ein Foto kann unter www.polizeipresse.de heruntergeladen werden. ++

