POL-LG: ++ Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 20.-22.08.2021 ++

Pressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 20-22.08.2021

Erneut kam es zum Diebstahl von hochwertigen E-Bikes in einer Tiefgarage eines Hotels am Kurzentrum. Hier wurden wie bereits in vorherigen Fällen zwei auf einem Fahrradanhänger fest verschlossene Bikes entwendet. Eines der beiden Räder konnte später in einem Gebüsch am Kurpark aufgefunden und den Eigentümern zurückgegeben werden. Einen gleichen Vorfall gab es in der Folgenacht erneut an einem Hotel an der Wittenberger Bahn. Auch hier wurden zwei E.Bikes entwendet.

In der Nacht zu Samstag wurden auf einem Parkplatz Am Kreidebergsee mehrere PKW großflächig zerkratzt. Zum Teil wurden Schimpfworte in die Haube gekratzt.

Nach einer sog. häuslichen Gewalt wurde am Sonntagvormittag ein 64-jähriger Mann für 5 Tage aus seiner Wohnung in Adendorf verwiesen. Er hatte zuvor stark alkoholisiert seine Frau gegen eine Wand geschubst.

Polizeikommissariat Lüchow

Flucht nach Verkehrsunfall auf der B248

Freitagnacht ereignete sich auf der Bundesstraße 248 in der Nähe von Dannenberg ein Verkehrsunfall in dessen Folge ein PKW beschädigt wurde und nicht mehr fahrbereit war. Das Fahrzeug kam aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit zwei Leitpfosten sowie einer Leitplanke und kam auf dem Grünstreifen neben der Bundesstraße zum Stehen. Die beiden Fahrzeuginsassen, wovon mindestens eine verletzt wurde, flüchteten in der Folge vom Unfallort und konnten trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung nicht festgestellt werden. Ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet.

Brand mehrerer Heu- bzw. Strohmieten in Teichlosen

Am frühen Samstagmorgen, gegen 05:00 Uhr, ereignete sich ein Brand mehrerer Heu- und Strohmieten in der Nähe von Teichlosen. Die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren ließen das Feuer kontrolliert herunterbrennen und konnten eine weitere Ausbreitung verhindern. Die Maßnahmen zur Brandbekämpfung wurden teilweise durch Schaulustige behindert. Der entstandene Schaden wird auf annähernd 50.000 EUR geschätzt. Nach aktuellen Ermittlungsstand ist die Brandursache unklar und eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Lüchow entgegen.

Kontrollen getunter Fahrzeuge

Am Wochenende kontrollierten Polizeibeamte des Polizeikommissariates Lüchow diverse getunte PKW. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde an einem Fahrzeug der unerlaubte Umbau der Frontscheinwerfer festgestellt, der einen erheblichen Mangel darstellte und somit die Betriebserlaubnis des PKW erlosch. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und eine betriebsbeschränkende Maßnahme ausgesprochen.

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am Samstagvormittag kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung ein land- und forstwirtschaftliches Gespann auf der Bundesstraße 493 in der Nähe von Lüchow. Wegen des Fehlens der Pflichtversicherung für den Anhänger des Gespanns wurden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Fahrzeugführer und den Halter des Anhängers eröffnet.

Zwei Mal Fahren ohne Fahrerlaubnis mit Urkundenfälschungen

Am Samstagnachmittag kontrollierte eine Streife des Polizeikommissariates Lüchow einen Verkehrsteilnehmer in Wustrow. Der Fahrzeugführer, welcher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, übergab den eingesetzten Beamten einen gefälschten Führerschein und eine gefälschte Identitätskarte. Die Beamten erkannten die Fälschungen und leiteten Strafanzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung ein.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag stellte eine andere Funkstreifenwagenbesatzung einen Fahrzeugführer in der Nähe von Lüchow fest, welcher ebenfalls nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und einem gefälschten Führerschein übergab. Die eingesetzten Beamten ließen sich, wie die Streife am Samstagnachmittag, nicht von dem Dokument täuschen und leiteten entsprechende Strafverfahren gegen den Fahrzeugführer ein.

Diverse Ruhestörungen im gesamten Landkreis

Über das Wochenende kam es im gesamten Bereich des Landkreises Lüchow-Dannenberg zu diversen Ruhestörungen. Im Zuge der Einsätze sorgten die eingesetzten Polizeibeamten für Ruhe und leiteten in der Folge anlassbezogen Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Verursacher ein.

Polizeikommissariat Uelzen

Fr., 20.08.2021, gegen 16:25 Uhr, 29525 Uelzen OT Oldenstadt, Zum See Ein 44-jähriger Mann aus der SG Aue führt einen PKW im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln (Amphetamin) steht. Durchführung einer Blutentnahme und Einleitung eines Strafverfahrens.

Fr., 20.08.2021, gegen 19:50 Uhr, 29525 Uelzen, Veerßer Straße Ein erheblich alkoholisierter 30-jähriger Uelzener fällt wiederholt durch Pöbeleien auf und entblößt sich in einem Parkhaus. Beim Eintreffen der Polizei beleidigt der Mann die eingesetzten Beamten. Die Gesamtumstände führen dazu, dass der Mann im Polizeigewahrsam seinen Rausch ausschlafen muss.

Sa., 21.08.2021, gegen 19:30 Uhr, 29525 Uelzen, Albrecht-Thaer-Straße Ein 23-jähriger Uelzener fährt mit einem Kleinkraftrad im ÖVR, obwohl dieser unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln (THC) steht und nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das BtMG.

Sa., 21.08.2021, gegen 20:20 Uhr, 29525 Uelzen, Uelzen, Veerßer Straße Ein 29-jähriger Bodenteicher führt einen PKW im ÖVR, obwohl dieser unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln (Amphetamin und Marihuana) und Alkohol (AAK von 0,63 Promille) steht sowie nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheitsfahrt und Verstoß gegen das BtMG.

So., 22.08.2021, gegen 03:05 Uhr, 29574 Ebstorf, An der Bahn Ein 18-jähriger Ebstorfer führt einen PKW im ÖVR, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem befinden sich Kennzeichen an dem PKW, die für ein anderes Fahrzeug ausgegeben sind. Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung.

