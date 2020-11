Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Geschwindigkeitskontrollen vom 30.11.-06.12.2020

Kreis ViersenKreis Viersen (ots)

In der kommenden Woche sehen sie uns an folgenden Stellen:

Montag, Kempen, K 11, Krefelder Weg

Dienstag, Nettetal-Kaldenkirchen, An der Kleinbahn

Mittwoch, Niederkrüchten, K 20 / Polmansstraße Höhe Mondweg

Donnerstag, Nettetal K 30 / Hübeck

Freitag, Viersen-Dülken, Amerner Weg

Samstag, Willich, L 26 / Streithöfe (im Hardter Feld)

Sonntag, Schwalmtal, L 3 Leloh

Lassen Sie sich in der Woche nach dem ersten Advent nicht zur Eile verleiten. Fahren Sie vorsichtig und nehmen Sie Rücksicht. Dafür sagen wir jetzt schon danke. Denn so verhindern Sie Unfälle. Kommen Sie gut an - haben Sie einen guten Advent. /wg (1026)

