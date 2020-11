Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Tankstellenangestellte schlägt Räuber in die Flucht

KempenKempen (ots)

Am Dienstagabend betrat gegen 19.45 Uhr ein Unbekannter die Bft-Tankstelle an der Dunantstraße in Kempen. Der Mann ging zum Kassenbereich und forderte die Angestellte auf, das Geld aus der Kasse in eine mitgebrachte Tüte zu packen. Dabei bedrohte er die Angestellte mit einem Messer. Diese setzte sich lautstark zur Wehr, so dass der Räuber unverrichteter Dinge die Flucht ergriff. Der Unbekannte ist etwa 25 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover, schwarze Schuhe und hatte sich einen schwarzen Schal vor das Gesicht gezogen. Er sprach Deutsch ohne Akzent. Hinweise auf den Räuber bitte an die Kriminalpolizei über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (1023)

