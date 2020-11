POL-VIE: Viersen-Süchteln: Graffiti-Sprüher beschmieren Grabmal - Polizei bittet um Hinweise

Kreispolizeibehörde Viersen

Viersen-SüchtelnViersen-Süchteln (ots)

Am Montagmorgen stellten Mitarbeiter der Stadt Viersen fest, dass ein Grabmal auf dem jüdischen Friedhof an der Merianstraße in Süchteln beschmiert worden war. Unbekannte hatten alle Seiten des Gebäudes in mehreren Farben mit Zeichen und Sprüchen besprüht. Hinweise auf einen politischen Hintergrund gibt es derzeit nicht. Das Kriminalkommissariat West hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf Tatverdächtige. Erreichbar sind die Ermittler über die zentrale Rufnummer 02162/377-0. /wg (1022)

