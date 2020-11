Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Unbekannte heben Kanaldeckel raus - Polizei ermittelt

Tönisvorst-St. TönisTönisvorst-St. Tönis (ots)

Das Verkehrskommissariat in Viersen ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen des Unfalls. Am vergangenen Donnerstag, 19.11.2020, fuhr ein 80-jähriger Mann aus St. Tönis gegen 19.00 Uhr mit seinem Auto auf der Straße 'Hasenheide', als er in ein vermeintliches Schlagloch fuhr. Als er nachschaute, bemerkte er, dass Unbekannte einen Gullideckel herausgehoben und hinter den Abflussschacht gelegt hatten. Der St. Töniser blieb bei dem Unfall unverletzt, am Fahrzeug entstand Sachschaden. Das Ausheben von Gullideckeln ist weiß Gott kein Streich. Das entstandene Loch kann bei Motorrad- oder Radfahrern, aber auch bei Fußgängern zu erheblichen Verletzungen führen. Hinweise auf Personen, die den Deckel auf der Hasenheide herausgehoben haben, nehmen die Ermittler über die Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /wg (1020)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell