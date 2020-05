Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte

Wiesbaden (ots)

Am Freitag Abend kam es gegen 22.30 Uhr in in der Daimlerstraße in Wiesbaden zu Widerstandshandlungen gegen Polizeivollzugsbeamte.

Eine Funkstreife bemerkte während der Streifenfahrt eine Gruppe von 5 Personen, die sich offenbar heftig stritten. Um eine sich hier anbahnende Auseinandersetzung zu verhindern, sollte diese Gruppe durch die Beamten kontrolliert werden. Bereits beim Aussteigen aus dem Streifenwagen entfernten sich 2 Personen aus der Gruppe. Die verbliebenen 3 Männer richteten jetzt aber plötzlich gemeinsam ihre Aggression gegen die Polizeibeamten, bedrohten diese und gingen auf sie los. Nur durch den Einsatz von Pfefferspray und Hinzuziehung weiterer Unterstützung konnte schließlich die Situation bereinigt werden.

Alle 3 Männer wurden festgenommen und es wurde eine Blutentnahme auf der Dienststelle angeordnet.

Scheffer, PHK & KvD

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Wiesbaden

Kommissar vom Dienst



Telefon: (0611) 345-2132

E-Mail: KvD.Wiesbaden.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell