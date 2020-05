Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Vermisster 70-jähriger Mann wohlbehalten aufgefunden

Wiesbaden (ots)

Der seit Donnerstag Mittag aus einem Altenheim in der Riederbergstraße in Wiesbaden vermisste 70-jährige Mann wurde am frühen Freitag Abend wohlbehalten in Wiesbaden aufgefunden. Er wurde zurück ins Altenheim gebracht. Die Suchmaßnahmen sind damit beendet.

