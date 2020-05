Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Brand in einer Wohnung im Mehrfamilienhaus

Wiesbaden (ots)

Am Montag Abend wurde um 21.40 Uhr ein Brand in der Eberleinstraße gemeldet. Hier brannte es in einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus.

Der 62-jährige Wohnungsbesitzer hatte kurz vor Brandentstehung die Wohnung verlassen. Seine 75-jährige Bekannte hielt sich noch in der Wohnung auf und konnte von der Feuerwehr aus der Wohnung gerettet werden. Die Frau wurde in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert.

Eine weitere Frau verletzte sich leicht beim Verlassen des Gebäudes. Auch sie musste zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden.

Die betroffene Wohnung ist durch den Brand unbewohnbar. Der Wohnungsbesitzer wurde in einem Hotel untergebracht. Die anderen Bewohner des Hauses konnten jedoch wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Brandursache ist bisher ungeklärt. Die Kriminalpolizei Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen.

