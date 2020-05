Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Mülltonnen angezündet in Mainz-Kostheim und Stadtgebiet Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden mehrfach Mülltonnen durch bisher unbekannte Täter angezündet.

In Mz-Kostheim brannte dadurch in der Raunheimer Straße eine Altpapiertonne vollständig aus. Gleichzeitig wurde auch der Brand einer Großraummülltonne in der angrenzenden Hallgarter Straße entdeckt. Hier kam es durch den Brand auch zu einem geringen Gebäudeschaden an der Hauswand. Bewohner der Erdgeschoßwohnung wurden vorsorglich für kurze Zeit aus ihrer Wohnung nach draußen verbracht.

Im Stadtbereich Wiesbaden wurden im Bereich Schiersteiner Straße / Niederwaldstraße insgesamt 4 Mülltonnen in Brand gesetzt. Im weiteren Verlauf konnte ein weiterer Brand in der Schiersteiner Straße Höhe Herderstraße entdeckt werden, wo eine Mülltonne und eine Baustellen-Toilette brannten. Die Feuerwehr konnte alle Brände schnell löschen, so dass daneben kein weiterer Schaden entstand.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Tel-Nr. 0611/345-0 an die Polizei Wiesbaden zu wenden.

