POL-LG: ++ Terrassentür aufgedrückt ++ Einbruch in Ferienhaus ++ Motorradfahrer verunfall - Zeugen gesucht ++

Lüneburg

Lüneburg - uneinsichtige Ladendiebe

Eine 19-Jährige und ein 20 Jahre alter Heranwachsender sind am 19.08.21 gleich mehrfach wegen Diebstählen in Erscheinung getreten. Das Pärchen aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg betrat gegen 08.25 Uhr den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Dahlenburger Landstraße, wo sie Getränke und Nahrungsmittel einsteckten. Beim Verlassen der Räumlichkeiten wurden die Täter durch einen Zeugen gehindert. Etwa eine halbe Stunde später fielen beide in einer weiteren Tankstelle in der Dahlenburger Landstraße ebenfalls wegen des Diebstahls von Nahrungsmitteln auf. Beide Tatverdächtige standen offenbar unter dem Einfluss von Drogen. Ein Klemmleistenbeutel mit einer geringen Menge Drogen und Utensilien zum Drogenkonsum wurde sichergestellt. Die Tatverdächtigen wurden mit zur Wache genommen. Nach Verlassen der Polizeidienststelle suchten die Tatverdächtigen jedoch einen Lebensmitteldiscounter in der Hindenburgstraße auf und steckten auch dort Lebensmittel ein. Nach einem weiteren Gespräch auf der Polizeiwache traten das Pärchen am 20.08.21 nicht mehr in Lüneburg in Erscheinung.

Melbeck - Einbrecher verscheucht

Am 19.08.21, gegen 04.00 Uhr, wurden Anwohner eines Mobilwohnheimes in der Straße Moorthalsheide von ungewohnten Geräuschen wach. Sie machten Licht an. Als sie an der Haustür nachschauten, mussten sie feststellen, dass unbekannte Täter offenbar versucht hatten einzubrechen und hierbei Sachschaden von mehreren hundert Euro verursacht hatten. Als das Licht eingeschaltet wurde, waren die Täter in unbekannte Richtung geflüchtet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Fahrräder aus Carport gestohlen

In der Nacht zum 20.08.21 haben unbekannte Täter zwei Fahrräder aus einem Carport in der Straße Im Kamp gestohlen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Embsen - Motorradfahrer verunfall - Zeugen gesucht

Am 19.08.21, gegen 22.50 Uhr, entdeckte die Besatzung eines Rettungswagens auf dem Grünstreifen zwischen dem Parkplatz Neu Oerzen und der B209 ein liegendes Motorrad BMW und den neben der BMW liegenden, bewusstlosen Fahrer. Der 58 Jahre alte BMW-Fahrer kam im Rettungswagen wieder zu sich, konnte sich jedoch bisher an nichts erinnern. Bislang ist nur bekannt, dass der 58-Jährige den noch gesperrten Bereich der Bundesstraße befahren hatte, aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und gegen ein Verkehrsschild prallte. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt in das Klinikum gebracht. An dem Motorrad entstand Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Melbeck, Tel.: 04134/909440, in Verbindung zu setzen.

Lüneburg - Pkw landet im Graben

Am 20.08.21, gegen 10.00 Uhr, wollte ein 31-Jähriger mit seinem Mercedes an der Anschlussstelle Neu-Hagen auf die B4 in Richtung Hamburg auffahren. Auf dem Beschleunigungsstreifen verlor er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle und kam von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und blieb im Graben liegen. Der Fahrer des Pkw wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in das Klinikum gebracht. An dem Pkw entstand Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Kollision im Kreisverkehr - leichtverletzt

Zu einer Kollision im Kreisverkehr Seerau - Bundesstraße 248 - kam es in den Abendstunden des 19.08.21. Ein 20 Jahre alter Fahrer eines Pkw Audi 80 war gegen 19:15 Uhr ohne zu bremsen in den Kreisverkehr eingefahren und kollidierte dabei mit einem Pkw Daimler einer 44-Jährigen. Der 18 Jahre alte Beifahrer im Audi erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 11.000 Euro.

Zernien - Tankstellen-Staubsauger-Automaten aufgebrochen - Münzgeld erbeutet

Einen Staubsauger-Automaten einer Tankstelle An der Bundesstraße brachen Unbekannte im Zeitraum vom 18. auf den 19.08.21 auf. Dabei wurden mit Gewalt an der Klappe/den Schlössern hantiert, so dass eine geringe Menge Münzgeld erbeutet werden konnte. Es entstand ein Sachschaden von gut 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Schnega, OT. Thune - Einbruch in Ferienhaus

In ein Ferienhaus in Thune brachen Unbekannte im Zeitraum vom 18. auf den 19.08.21 ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster, gelangten ins Gebäude, machten jedoch vermutlich keine Beute. Es entstand ein Sachschaden von gut 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Rangelei auf Bahnhofvorplatz - Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Zu einer Auseinandersetzung mehrerer junger Männer kam es in den Nachmittagsstunden des 19.08.21 im Bereich der St.-Viti-Straße. Nach derzeitigen Ermittlungen waren die Personen aus zwei verschiedenen Gruppen grundlos aneinandergeraten, so dass es möglicherwiese aufgrund eines heruntergefallen/weggeworfenen Handys zu einer Rangelei kam. Dabei wurde ein 17-Jähriger aus dem Landkreis Uelzen leicht verletzt. Beteiligt waren u.a. vier junge Uelzener im Alter von 18, 18, 19 und 23 Jahren sowie zwei weitere 16 und 17 Jahre alte Jugendliche aus dem Landkreis. Im weiteren Verlauf soll einer der 18-Jährigen dem anderen 17-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen und Abläufen dauern an.

Bad Bevensen - Terrassentür aufgedrückt

Eine gekippte Terrassentür einer Wohnung Im Hagen versuchte vermutlich ein Unbekannter in den Morgenstunden des 20.08.21 aufzudrücken. Durch den Krach wurde eine Bewohnerin gegen 10:20 Uhr aufmerksam, so dass sie noch eine Person verschwinden sah. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

