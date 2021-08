POL-LG: ++ Streitigkeiten in Familie mit sog. "Clanbezug" ++ Familieninterne Bedrohungslage ++ Polizei durchsucht mehrere Wohngebäude auch mit spezialisierten Polizeikräften ++ "Gefährderansprachen" ...

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg (ots)

++ Streitigkeiten in Familie mit sog. "Clanbezug" ++ Familieninterne Bedrohungslage ++ Polizei durchsucht mehrere Wohngebäude auch mit spezialisierten Polizeikräften ++ "Gefährderansprachen" durchgeführt ++ Ermittlungen dauern an ++

Lüneburg

Nachdem es im Verlauf des 20.08. und in der Nacht zum 21.08.21 zu mehreren Vorkommnissen, Streitigkeiten und Bedrohungslage im internen Umfeld einer türkischstämmigen "Familie" in Lüneburg kam, leitete die Polizei mehrere Strafverfahren u.a. wegen Bedrohung und Körperverletzung ein. Parallel kontrollierten die Beamten noch in der Nacht verschiedene Fahrzeuge und führten sog. "Gefährderansprachen" durch. Nach ersten Ermittlungen sind innerfamiliäre Streitigkeiten zwischen größtenteils verschiedenen Generationen der Familie Hintergrund der "Auseinandersetzung".

Aufgrund sich konkretisierenden Hinweisen auf eine weiter andauernde Bedrohungslage erwirkte die Polizei im Verlauf des 21.08.21 in Absprache mit der Staatsanwaltschaft und dem Amtsgericht Lüneburg Durchsuchungsbeschlüsse für drei Wohnobjekte von drei beschuldigten Familienangehörigen in der Hansestadt Lüneburg sowie in einer Ortschaft im Lüneburger Umland. Auch vor dem Hintergrund von möglichen (Schuss-) Waffen durchsuchten in den späten Abendstunden des 21.08. Spezialkräfte aus Niedersachsen und Hamburg, Kräfte der Bereitschaftspolizei Lüneburg sowie spezialisierte Kräfte der Polizeiinspektion die Wohnkomplexe und konnten die verschiedenen beteiligten Personen antreffen. Waffen konnten nicht aufgefunden. Nach weiteren Gefährderansprachen wurden alle Beteiligten noch in der Nacht entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

