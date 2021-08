Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Einbrecher schlagen Scheiben ein ++ Zusammenstoß mit Fahrradfahrer - Pkw-Fahrer flüchtet ++ Pkw BMW X6 gestohlen - Polizei fahndet ++ Einbrüche in Scheune und Vereinsheim ++

Lüneburg (ots)

Presse - 23.08.2021 ++

Lüneburg

Lüneburg - Einbrecher schlagen Scheiben ein

Ein Zeuge wurde am 23.08.21, gegen 02.40 Uhr, von einem Klirren wach. Als er nach draußen schaute konnte er zwei unbekannte Täter sehen, die offenbar in einen Audi eingebrochen sind, der am Straßenrand in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße abgestellt war. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Ob die Täter etwas aus dem Pkw gestohlen haben, ist noch nicht bekannt.

Ebenfalls in der Nacht zum Montag schlugen unbekannte Täter eine Fensterscheibe eines Lokals in der Uelzener Straße ein und kletterten in das Gebäude. Bislang ist nicht bekannt, ob etwas gestohlen wurde, jedoch entstanden Sachschäden von mehreren hundert Euro durch den Einbruch. Es ist möglich, dass die gleichen Täter für beide Vorfälle in Frage kommen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Frisiersalon

Im Laufe des Wochenendes, zwischen dem 20. und 23.08.21, schlugen Unbekannte eine Fensterscheibe eines Friseursalons in der Scharnhorststraße ein. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen diverse Pflegeprodukte, jedoch u.a. auch Föne und Haarschneidemaschinen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - versuchte Einbrüche

Am 22.08.21, zwischen 03.45 und 15.15 Uhr, haben unbekannte Täter versucht in eine Spielhalle in der Straße Am Berge einzubrechen. Die Täter beschädigten eine Tür, gelangten jedoch nicht in die Spielhalle hinein. Zwischen dem 20.08.21, 19.00 Uhr, und dem 22.08.21, 13.50 Uhr, versuchten Unbekannte in eine Arztpraxis in der Straße Bei der Ratsmühle einzubrechen. Auch in diesem Fall wurde eine Tür beschädigt, die Täter gelangten jedoch nicht in das Gebäude. Bei den Einbruchversuchen entstanden Sachschäden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Adendorf - Kennzeichen gestohlen

Am 22.08.21, zwischen 19.00 und 19.30 Uhr, stahlen unbekannte Täter eines der Kennzeichen KI - DK 500 von einem Ford, der in der Straße Rauher Weg abgestellt war. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel.: 04131/854010, entgegen.

Lüneburg - Zusammenstoß mit Fahrradfahrer - Pkw-Fahrer flüchtet

Ein 58-Jähriger wurde am 22.08.21, gegen 17.30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Konrad-Adenauer-Straße leicht verletzt. Der 58-Jährige hatte mit seinem Pedelec die Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Theodor-Heuss-Straße überqueren wollen, als ein Unbekannter mit einem Pkw von links herannahte. Der Pkw touchierte das Pedelec. In Folge dessen stürzte der Pedelec-Fahrer und verletzte sich hierbei leicht. Der Unbekannte, der offenbar entgegen der Einbahnstraßenregelung den Baustellenbereich in der Konrad-Adenauer-Straße befahren hatte, setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lemgow - Auch die Mitnahme vom Holzstämmen im Wald ist Diebstahl - Senior ermittelt

Wegen Diebstahls ermittelt die Polizei gegen einen Senior aus der Region. Der Mann hatte Anfang August mehrfach mit seinem Traktor Holzstämme im Waldgebiet Puttball abtransportiert, so dass ein Schaden von einigen hundert Euro entstand. Auch aufgrund von Aufnahmen von sog. Wildtierkameras von Waldbesitzern konnte der Mann aus der Region ermittelt werden. Der Senior hatte sich beim Abtransport nichts gedacht, da die Stämme schon seit geraumer Zeit dort gelegen hätten.

Uelzen

Stoetze, OT. Groß Malchau - Pkw BMW X6 gestohlen - Polizei fahndet

Von einem Grundstück in Groß Malchau stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 21. auf den 22.08.21 einen hochwertigen Pkw BMW X6 - Farbe schwarz - mit schwarzem Kühlergrill. Die Polizei hat entsprechende Fahndungsmaßnahmen nach dem Pkw eingeleitet. Es entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Weste - Einbrüche in Scheune und Vereinsheim - tiefgefrorene Gänse und Cola gestohlen

In eine Scheue an der Kreisstraße 48 brachen Unbekannte in der Nacht zum 22.08.21 ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Vorhängeschloss und erbeuteten im Inneren drei tiefgefrorene Gänse sowie vier Kisten Cola/Fanta. Parallel brachen die Unbekannten auch in das Vereinsheim des Hundevereins an der Kreisstraße ein und nahmen ebenfalls Lebensmittel, u.a. Bratwürste und Nackensteaks, sowie einen Laubsauger und einen Schutzanzug mit. Es entstand ein Gesamtschaden von mehr als 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Uelzen - ohne Führerschein unterwegs

Eine 27 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Golf stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 22.08.21 in der Nordallee. Bei der Kontrolle der VW-Fahrerin gegen 16:30 Uhr stellten die Beamten fest, dass diese keinen Führerschein besaß. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Uelzen - Baumstämme in Brand gesetzt - kein Schaden

Vermutlich mit Brandbeschleuniger setzten Unbekannte in den Mittagsstunden des 22.08.21 im Uelzener Stadtwald - Fichtengrund - mehrere Holzstämme in Brand. Aufgrund der nassen Witterung kam es dabei gegen 12:00 Uhr zu keiner größeren Ausbreitung. Die Feuerwehr Uelzen war im Löscheinsatz. Größerer Sachschaden entstand nicht. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell