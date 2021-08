Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ tragischer Verkehrsunfall - Moped-Fahrerin fährt in Schaufenster - Jugendliche verstirbt in Spezialklinik an den Unfallfolgen ++ Mann droht mit Messer - Täter gestellt und vorläufig festgenommen ++

Lüneburg (ots)

Presse - 26.08.2021 ++

Lüneburg

Lüneburg - auf Tankstellengelände geschlagen

Nach verbalen Streitigkeiten wurde ein 18-Jähriger in den Nachtstunden zum 26.08.21 auf dem Gelände einer Tankstelle in der Soltauer Allee handgreiflich. Der Lüneburger schlug zwei 19 und 33 Jahre alten Männern unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, so dass diese Schmerzen und Schwellungen erlitten und Strafanzeige erstatteten. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den Täter kurze Zeit später antreffen. Bei ihm wurde ein Alkoholwert von mehr als ein Promille festgestellt. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Lüneburg - Einbrüche in Gartenlauben - keine Beute

In drei Gartenlauben im Kleingartenverein Teichkoppel brachen Unbekannte in der Nacht zum 26.08.21 ein. Dabei wurden Pforten und Nebenschuppen gewaltsam geöffnet, jedoch nichts gestohlen. Es entstand ein Sachschaden von gut 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Navi aus Pkw gestohlen

Auf ein Betriebsgelände Lüner Rennbahn drang ein Unbekannter in der Nacht zum 25.08.21 ein. Der Täter schnitt ein Loch in die Umzäunung und bediente sich in einem vermutlich nicht abschließend verschlossenen Pkw. Dort erbeutete der Unbekannte ein externes Navigationsgerät und verschwand wieder. Es entstand ein Schaden von gut 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg/Bardowick - unter Alkoholeinfluss unterwegs - 1,39 Promille

Aufgrund von Fahrauffälligkeiten (sog. Schlangenlinien, Missachten einer Haltelinie) fiel eine 30 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Audi in den späten Abendstunden des 25.08.21 in der Hamburger Straße einer Streifenwagenbesatzung auf. Auch auf Anhaltesignale reagierte die Fahrerin gegen 23:20 Uhr nicht, so dass die Beamten mit Blaulicht und Martinshorn auf sich aufmerksam machten. Bei der Kontrolle der Audi-Fahrerin wurde in der Folge ein Alkoholwert von 1,39 Promille festgestellt. Im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Lüneburg - Fahrradfahrer übersehen - leicht verletzt

Verletzungen erlitt ein 17 Jahre alter Radfahrer in den frühen Nachmittagsstunden des 25.08.21 bei einer Kollision mit einem Pkw in der Stresemannstraße/Willy-Brandt-Straße. Eine 72 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Passat hatte den kreuzenden Jugendlichen beim Abbiegen von der Stresemannstraße in die Willy-Brandt-Straße übersehen. Durch die Kollision stürzte der Radfahrer und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - tragischer Verkehrsunfall - Moped-Fahrerin fährt in Schaufenster - Jugendliche verstirbt in Spezialklinik an den Unfallfolgen

In Konsequenz tödliche Verletzungen erlitt eine 17 Jahre alte Fahrerin eines Mopeds Schwalbe in den Nachmittagsstunden des 25.08.21 in der Bergstraße. Die Jugendliche war gegen 16:45 Uhr in der Tarmitzer Straße in Richtung Bergstraße unterwegs und verlor möglicherweise aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer 90-Grad-Kurve die Kontrolle über ihr Zweirad, fuhr über den Bordstein und dabei in ein Schaufenster. Das Mädchen erlitt schwerste Verletzungen und wurde schwerverletzt in der Folge mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Hamburg geflogen. Dort verstarb die Jugendliche am heutigen Tage.

Es entstand ein Sachschaden von gut 5.000 Euro.

Uelzen

Oetzen - mit Messer zugestochen - Mann schwer verletzt - vorläufig festgenommen - Polizei ermittelt wegen versuchtem Totschlag

Mit einem vermutlich Küchenmesser stach ein 31-Jähriger in den Nachtstunden zum 26.08.21 einem 32-Jährigen in einem Wohnhaus in Oetzen mehrfach in die Schulter. Der Mann hatte gegen 03:45 Uhr an der Haustür seiner Ex-Partnerin geklingelt und hatte das Wohngebäude betreten. In der Folge kam es zu einem Streitgespräch mit der Ex-Partnerin. Unvermittelt griff der Täter dann mit dem Messer einen weiteren anwesenden 32-Jährigen an und verletzte diesen. Im Anschluss ergriff der Täter die Flucht. Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz. Der 32-Jährige wurde aufgrund der Stichverletzungen ins Klinikum nach Uelzen gebracht und dort stationär aufgenommen. Es besteht keine Lebensgefahr. Die weiteren Ermittlungen des Kriminalermittlungsdienstes Uelzen dauern an.

Im Rahmen der Fahndung konnte der 31-Jährige, der bereits in Vergangenheit polizeilich in Erscheinung getreten war, in Uelzen vorläufig festgenommen werden. Eine Vorführung beim Haftrichter ist wahrscheinlich.

Bienenbüttel - Mann droht mit Messer - ohne Beute geflüchtet - Täter gestellt und vorläufig festgenommen

Mit einem Messer bedrohte ein 30-Jähriger in den Nachmittagsstunden des 25.08.21 eine Kassiererin in einem Discounter, Rübenbaum. Der Mann verlangte dabei gegen 17:00 Uhr die Herausgabe von Geld. Nachdem weiteres Personal mit dazukam, flüchtete der Täter, konnte jedoch in der Folge ermittelt und vorläufig festgenommen werden. Bei ihm handelt es sich um einen bereits polizeilich in Erscheinung getretenen Mann aus Bad Bevensen. Die weiteren Ermittlungen wegen schweren Raubs dauern an.

Uelzen, OT. Tatern/Weste, OT. Oetzendorf - erneut brennen Strohballen - Polizei ermittelt

Zu zwei weiteren Bränden von Strohballen kam es in den Nachtstunden zum 26.08.21 an der Bundesstraßen 493 in Tatern sowie an der Landesstraße 254 in Oetzendorf. In beiden Fällen wurde gegen 02:10 und 03:45 Uhr auf dem Feld gelagerte Strohballen in Brand gesetzt. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 5.000 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen auch im Hinblick auf weitere Strohballenbrände der jüngsten Vergangenheit dauern an.

Himbergen - Kühlwagen aufgeflext

Einen zwischen Himbergen und Kollendorf in der Wiesenstraße abgestellten Kühlwagen öffneten Unbekannte in der Nacht zum 25.08.21 gewaltsam. Nachdem ein Aufbruch misslang, flexten die Täter die Scharniere der Tür auf, konnten jedoch vermutlich keine Beute machen. Es entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Kaugummi-Automat aufgebrochen

Einen in der Lüneburger Straße gegenüber der Agentur für Arbeit installierten Kaugummi-Automaten zerstörten Unbekannte in den späten Abendstunden des 25.08.21. Die Täter erbeuteten dabei Kleingeld sowie den Inhalt des Behälters. Es entstand ein Schaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert

Mit Schwerpunkt Gurt- und Handyverstöße kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 25.08.21 in der Mauerstraße. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt neun Verstöße. Weitere Kontrollen folgen ...

