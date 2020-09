Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Hohnsleben: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Bild-Infos

Download

Wolfsburg (ots)

Kreuzung Bundesstraße 245 a Einmündung Kreisstraße 21 bei Hohnsleben nahe Schöningen 08.09.20, 14.10 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 245 a in Hohnsleben bei Schöningen im Landkreis Helmstedt wurde ein 37 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt lebensgefährlich verletzt, als er mit einer 69-jährigen Mercedes-Fahrerin aus Helmstedt zusammenstieß. Den bisherigen Unfallermittlungen zufolge war die 69-Jährige auf der Kreisstraße 21 um 14.10 Uhr aus Reinsdorf gekommen, um an der Kreuzung zur B 245 a nach links in Richtung Harbke abzubiegen. Hierbei übersah die Helmstedterin den aus Harbke kommenden Kradfahrer. Durch Rettungssanitäter musste der schwerst verletzte 37-Jährige reanimiert werden, um in die Helmstedter Klinik transportiert zu werden. Zur Unfallaufnahme wurde die Bundesstraße gesperrt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt, es entstand ein Schaden von 14.000 Euro.

Bei den weiteren Ermittlungen zeigte sich, dass der 37-Jährige, der lediglich einen Helm jedoch keine weitere Schutzbekleidung trug, mit einer Honda unterwegs war, die nicht für den Straßenverkehr zugelassen war. Der Fahrer hatte falsche Kennzeichen benutzt. Nach Bewertung der Beamten war die Maschine in einem allgemein schlechten Zustand, so waren Bremsbelege teilweise nicht mehr vorhanden. Bei den Ermittlungen vor Ort wurde ein Unfallsachverständiger hinzugezogen. Die Untersuchungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell