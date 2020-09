Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Couragierte Zeugen greifen sich flüchtenden Handtaschendieb

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Porschestraße 07.09.20, 16.35 Uhr

Am Montagnachmittag überwältigten äußerst couragierte Zeugen in der Wolfsburger Fußgängerzone einen skrupellosen 46 Jahre alten Wolfsburger, der zuvor einer 82-jährigen Rentnerin die Handtasche von ihrem Rollator entriss. Die geschockte Wolfsburgerin hatte sofort "Hilfe, meine Handtasche!" gerufen und dadurch andere Passanten aufmerksam gemacht. Am schnellsten reagierte eine 14 Jahre Schülerin, die sich einfach dem mit einem Fahrrad flüchtenden Taschendieb in den Weg stellte, so dass der Täter gegen sie fuhr und selbst stürzte. Daraufhin sprangen zwei weitere Passanten im Alter von 24 und 43 Jahren hinzu und fixierten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei am Boden.

Den Ermittlungen nach ereignete sich der räuberische Diebstahl um 16.35 Uhr im mittleren Bereich der Fußgängerzone der Porschestraße. Der beschuldigte 46-Jährige fuhr mit seinem Fahrrad in Richtung Rothenfelder Straße, als er beobachtet von Zeugen sich die Handtasche der Seniorin griff. Die jugendliche Wolfsburgerin, die die Flucht durch ihr mutiges Auftreten verhinderte, wurde zum Glück mit einem Hämatom nur leicht verletzt. Während zwei Passanten beherzt den Täter festhielten, griff eine 24-jährige Fußgängerin aus Leer in Ostfriesland zum Handy und verständigte per Notruf die Polizei. Außerdem versorgte die 24-Jährige das Opfer mit einem Glas Wasser aus einer nahen Bäckerei. Die verständlich unter Schock stehende 82-Jährige war froh, dass sie ihre Handtasche mit Portmonee, Papieren und Schlüssel zurückbekam. Der bereits einschlägig polizeibekannte 46-Jährige leugnete die Tat.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell