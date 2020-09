Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Wolfsburg-Almke: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl eines Einachsschleppers

Wolfsburg (ots)

Almke, Volkmarsdorfer Straße 13.08.2020, 22.40 Uhr

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig genehmigte ein Ermittlungsrichter die öffentliche Fahndung nach einem unbekannten Dieb eines sogenannten Einachsschleppers. Der Unbekannte brach am späten Abend des 13. August in Almke eine Scheune auf und wurde bei der Tatausführung von einer installierten Wildkamera aufgezeichnet. Die betroffene Scheune liegt an der Volkmarsdorfer Straße kurz hinter dem Freibad Almke in Richtung Volkmarsdorf. An diesem Donnerstag um 22.40 Uhr löste die Kamera aus, als der Gesuchte die Eingangstür der Scheune gewaltsam aufbrach. Danach wurde der Einachsschlepper der Marke Holder im Wert von 2000 Euro abtransportiert. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei Vorsfelde unter der Rufnummer 05363-809700 in Verbindung.

Foto der Wildkamera hier: https://www.lka.polizei-nds.de/startseite/fahndung/fahndungen_via_sozialer_netzwerke/almke-oeffentlichkeitsfahndung-nach-diebstahl-eines-einachsschleppers-aus-scheune-114972.html

