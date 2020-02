Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Linz am Rhein für den Zeitraum 07.02.-09.02.2020

Linz am Rhein (ots)

1. Fahrt unter Drogeneinfluss Am Freitagabend wurde in Unkel der Fahrzeugführer eines PKW einer anlassfreien Verkehrskontrolle unterzogen. In deren Verlauf wurden drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein Drogen-Vortest verlief positiv auf Opiate. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe auf der Polizeiwache Linz durch einen Arzt. Der Fahrzeugführer muss mit einem Bußgeld von mindestens 500 EUR, sowie der Entziehung der Fahrerlaubnis rechnen.

2. versuchter Aufbruch eines PKW Am Samstagmittag bemerkt ein Fahrzeugbesitzer, dass sein Firmenfahrzeug im Gewerbegebiet Vettelschoß, Rheinstraße, versucht wurde aufzubrechen. Die bislang unbekannten Täter scheiterten beim Aufhebeln der Türe und entfernten sich unbemerkt. Der Tatzeitraum dürfte zwischen dem 01.02. und 08.02.2020 liegen. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Linz (02644-943-0) erbeten.

3. Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss In der Nacht zu Sonntag wurde in Rheinbreitbach ein Fahrradfahrer wegen einer defekten Rückleuchte kontrolliert. Im Verlauf der Kontrolle war durch die Polizeibeamten starker Alkoholgeruch wahrzunehmen. Ein erster Alco-Test führte zu einem Wert von 2,31 Promille. Es erfolgte schließlich eine Blutentnahme auf der Dienststelle durch einen Arzt. Der Herr wird sich schließlich einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr stellen müssen.

4. versuchte PKW-Einbrüche In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Theodor-Heuss-Straße, St. Katharinen, die Seitenscheibe eines an der Straße abgestellten PKW eingeschlagen. Hierbei sind der oder die unbekannten Täter vermutlich gestört worden, sodass es zu keinem Diebstahl aus dem Fahrzeug kam. Der / die unbekannten Täter flüchteten unerkannt. Kurze Zeit später sollte in der Michaelstraße, Höhe Sparkasse, Vettelschoß, ein weiterer PKW-Einbruch folgen. Auch hier wurde die Seitenscheibe eines geparkten PKW eingeschlagen und die Täter entkamen unbemerkt. Die Tatorte liegen ca. 150 m voneinander entfernt. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Linz (02644-943-0) erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell