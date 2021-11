Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Saalstadt (ots)

Am Mittag des 05.11.2021 ereignete sich in der Hauptstraße in Saalstadt von Wallhalben kommend ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrer überfuhr eine dortige Verkehrsinsel und ein Verkehrszeichen. Nach dem Unfall entfernte sich dieser Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Aufgrund der vor Ort aufgefundenen Fahrzeugteile konnte festgestellt werden, dass es sich um ein grünes Fahrzeug gehandelt hat. Hinweise bitte an die Polizei Waldfischbach-Burgalben, Tel: 06333/9270 |piwfb

