Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht - VW Passat beim Rangieren beschädigt

Pirmasens (ots)

Ein schwarzer VW Passat war am Donnerstag, im Zeitraum von 08:45 Uhr bis 09:15 Uhr, auf dem Parkplatz des DM-Marktes in der Zweibrücker Straße geparkt. Der VW wurde wohl beim Rangieren von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer am Heck beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt circa 1000 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

