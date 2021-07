Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Autofahrer missachtet Vorfahrt_ Pedelecfahrer leicht verletzt

Nettetal-Kaldenkirchen: (ots)

Leicht verletzt wurde ein 34-jähriger Pedelecfahrer aus Boisheim beim Zusammenstoß mit einem Pkw am Mittwoch um 11:00 Uhr. Ein 53-jähriger deutsch/niederländischer Autofahrer aus Nettetal befuhr die Ravensstraße in Fahrtrichtung Vennstraße. Der Radfahrer war auf der Ringstraße in Fahrtrichtung Kreuzstraße unterwegs. Der Autofahrer missachtete die Vorfahrt des Pedelecfahrers. Im Kreuzungsbereich kollidieren die Fahrzeuge./ah (554)

