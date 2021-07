Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Tageswohnungseinbruch

Kempen: (ots)

Am Dienstag zwischen 09:00 Uhr und 11:45 Uhr haben Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner genutzt, um in ein Einfamilienhaus auf der Unterweidener Straße einzubrechen. Sie hebelten die rückwärtige Terrassentür auf und durchsuchten einige Räume. Noch steht nicht fest, was sie erbeutet haben. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt das KK 2 unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen./ah (553)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell