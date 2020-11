Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Linz

LinzLinz (ots)

St. Katharinen, Geklärte Verkehrsunfallflucht Am Samstag, den 14.11.2020, wurde der Polizeiinspektion Linz um 00:01 Uhr ein Verkehrsunfall gemeldet. Dieser ereignete sich auf dem Parkplatz vor dem Schulzentrum in St. Katharinen in der Josef-Hüngsberg-Straße. Hier hatte ein weißer BMW zuvor sogenannte "Donuts" gedreht und war dabei gegen einen Zaun gefahren. Der Pkw entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte der 24-jährige Fahrzeughalter aus Sankt Augustin ermittelt werden. Im Laufe der Nacht stellte sich der Fahrzeughalter und gleichzeitig Beschuldigte eigenständig bei der Polizei in NRW. Auf ihn kommt eine Strafanzeige wegen unerlaubtem Entfernens vom Unfallort zu.

Unkel, Sachbeschädigung In der Nacht von Freitag auf Samstag ereigneten sich in der Freiligrathstraße in Unkel zwei Sachbeschädigungen an zwei hintereinander abgestellten Pkw. Die Seitenspiegel der Fahrzeuge wurden abgetreten. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion in Linz unter pilinz@polizei.rlp.de oder unter 02644/943110 zu melden.

Unkel, Verkehrsunfallflucht Am Sonntag, den 15.11.2020, fuhr ein schwarzer Kleinwagen gegen 11:25 Uhr auf der B42 in Höhe des Backesweges gegen ein Schild. Das Schild befand sich auf einem Fahrbahnteiler und wurde durch den Zusammenstoß beschädigt. Der Pkw entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall und insbesondere zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Linz unter pilinz@polizei.rlp.de oder unter 02644/943110 zu melden.

