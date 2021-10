Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Räuberischer Diebstahl - Täter konnte ermittelt werden

Königslutter, Am Markt

13.10.2021, 16.12 Uhr

Die Polizei Königslutter ermittelt in einem Fall von räuberischen Diebstahl, der sich am Mittwochnachmittag in einem Drogeriemarkt in der Straße Am Markt ereignete.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand beobachtete eine Angestellte des Marktes gegen 16.12 Uhr, wie ein Kunde ein Parfüm aus dem Regal nahm und mit diesem das Geschäft verließ ohne die die Ware zu bezahlen. Die Angestellte folgte dem vermeintlichen Dieb und konnte diesen auf der Flucht kurzzeitig festhalten. Der Flüchtige riss sich jedoch los und verschwand anschließend in einem Hauseingang. Die herbeigerufene Polizei konnte den Verdächtigen in einer Wohnung in dem Mehrparteienhaus antreffen. Dabei handelt es sich um einen 55 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Helmstedt. Der Beschuldigte wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Ermittlungen dauern an.

