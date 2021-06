Polizei Paderborn

POL-PB: Gasleitung bei Baggerarbeiten beschädigt - Bewohner evakuiert

Salzkotten-Scharmede (ots)

(mb) Ein Erdgas-Leck an der Scharmeder Straße Ecke Heideweg hat am Donnerstag zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Energieversorger geführt.

Gegen 10.45 Uhr wurde bei Baggerarbeiten für die Glasfaserversorgung in Scharmede eine Gasleitung beschädigt. Die Feuerwehr stellte erhöhte Gaswerte im Umfeld des Unglücksorts fest. Sicherheitshalber wurden neun Häuser evakuiert. 14 Personen mussten ihre Wohnungen verlassen. Sie werden in einer Betreuungsstelle an der Scharmeder Straße von Feuerwehr und DRK versorgt. Die Scharmeder Straße ist zwischen Heideweg und Stangenweg gesperrt. Die Reparaturarbeiten dauern derzeit (16.15 Uhr) an.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell