Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen nach Unfallflucht in Salierstraße gesucht

Paderborn (ots)

(mb) Nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht, der sich vermutlich in der Nacht zu Montag in der Salierstraße ereignet hat, sucht die Polizei Zeugen.

Am Straßenrand der Salierstraße stand über das Wochenende ein schwarzer Seat Leon an der Einmündung Lothringer Weg geparkt. Am Montag entdeckte der Besitzer Beschädigungen an der linken Seite seines Wagens. Ein Zeuge hatte am frühen Montagmorgen gegen 02.00 Uhr ein Unfallgeräusch gehört. Er hatte dann einen weißen Bulli in den Lothringer Weg abbiegen und in Richtung Detmolder Straße davon fahren sehen. Bei dem Bulli dürfte es sich um das flüchtige Unfallfahrzeug handeln.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

