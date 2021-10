Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 18-Jähriger wird auf dem Schulweg ausgeraubt

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, den 29.10.2021, gegen 07:30 Uhr, wurde ein 18-jähriger Ludwigshafener auf seinem Schulweg in der Valentin-Bauer-Straße von drei Tätern angegriffen. Anschließend wurden seine Kopfhörer entwendet. Wie der Geschädigte angab, wurde er zunächst von einem der Täter nach einem Euro gefragt. Nachdem der 18-Jährige dies verneinte, wurde er von diesem zu Boden gerissen. Zwei weitere Täter hätten sich nun angeschlossen und den Geschädigten mehrfach geschlagen. Am Ende stellte der Geschädigte fest, dass seine Kopfhörer entwendet wurden. Darüber hinaus wurde seine Brille beschädigt. Eine medizinische Behandlung war glücklicherweise nicht erforderlich. Nach Angaben des Geschädigten waren die Täter vermutlich 16-17 Jahre alt. Einer der Täter soll schwarze lockige Haare haben und ca. 170cm groß sein. Ein anderer Täter soll weiße Schuhe und einen Rucksack getragen haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

