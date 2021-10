Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht in der Hohenzollernstraße - Männliche Person flüchtet

Ludwigshafen (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es am Freitag, dem 29.10.2021, gegen 09:30 Uhr, in der Hohenzollernstraße 115 gekommen. Wie ein Unfallzeuge berichtete, touchierte der Unfallverursacher mit seinem Nissan Juke beim Einparken einen geparkten VW Golf und entfernte sich daraufhin zu Fuß von der Unfallörtlichkeit. Nach etwa 30 Minuten kehrte der Unfallverursacher wieder zu seinem Pkw zurück und fuhr davon. Der Flüchtige wird als männlich, ca. 50-60 Jahre, ca. 175-180 cm groß, dunkles kurzes Haar, beschrieben. Getragen habe er einen dunkelblauen Kapuzenpullover. Das Kennzeichen des Unfallverursachers ist aktuell nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei sucht Zeugen! Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefon 0621/963-2222, zu melden.

