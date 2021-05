Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Radfahrer übersehen - eine leicht verletzte Person

Freiburg (ots)

Mit seinem Opel beabsichtigte am Montag, 03.05.2021 gegen 10.00 Uhr ein 37 Jahre alter Mann aus seiner Grundstücksausfahrt in der Straße "Gündenhausen" rauszufahren. Dafür musste er einen Radweg überqueren und übersah dabei einen von rechts kommenden Rennrad-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Am Opel und auch am Rennrad entstand geringfügiger Sachschaden.

