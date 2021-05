POL-VER: Pressemitteilung vom 02.05.2021

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Bereich PI Verden

Berauscht mit E-Scooter

Verden. Zwei Personen auf einem E-Scooter fielen den Beamten der Verdener Polizei am späten Freitagabend in der Straße "Im Ohrt" auf. Bei der anschließenden Kontrolle räumte der Lenker des Elektrogefährts den Konsum von Cannabis ein. Ein entsprechender Vortest bestätigte dieses, sodass dem 25-jährigen Mann aus Verden-Walle eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwarten mehrere Ermittlungsverfahren und er musste zu Fuß weitergehen.

Berauschten Autofahrer gestoppt

Verden. Am Nachmittag des 1. Mai stoppten Beamte des Streifendienstes Verden einen Pkw auf dem Nikolaiwall. Bei dem 42jährigen Fahrer des Renaults wurde ein Drogenvortest durchgeführt, der positiv auf Kokainkonsum reagierte. Die Weiterfahrt wurde dem jungen Mann untersagt, nachdem ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwarten mehrere Verfahren wegen der Rauschfahrt und des Besitzes von Betäubungsmitteln. Sein Führerschein wurde vorsorglich sichergestellt, um eine Entziehung der Verwaltungsbehörde prüfen zu lassen.

Unerlaubt mit Hoverboard unterwegs

Verden. Am 1. Mai in der Mittagszeit fiel Beamten der Polizei Verden ein 9-jähriger Junge auf, der in der Straße "Am Allerufer" mit einem Hoverboard auf dem Gehweg fuhr. Das Spielgerät, das mit Gewichtsverlagerung gesteuert wird, ist für den öffentlichen Straßenverkehr nicht zulässig und bedarf einer Zulassung und eines Führerscheines, sodass die Beamten gegen den Jungen und dessen Vater, der ihn begleitete, Ermittlungsverfahren einleiten mussten. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, derartige Geräte nur auf geschlossenen Grundstücken zu benutzen.

Sachbeschädigung an Pkw

Langwedel. Unbekannte beschädigten einen geparkten BMW, der in der Grenzstraße in Cluvenhagen am Straßenrand geparkt war. Vermutlich mit einer Holzlatte oder einem ähnlichen, länglichen Gegenstand wurden mehrere Dellen in die Motorhaube geschlagen, wodurch ein hoher Sachschaden entstand. Zeugen, die dazu Hinweise geben können, werden gebeten, die Polizei in Langwedel unter 04232/934910 anzurufen.

Bereich PK Achim

Keine relevanten Meldungen

Bereich ESD-BAB Langwedel

Im Sekundenschlaf in die Leitplanke

Oyten. Am Samstagmorgen wurde durch einen Verkehrsteilnehmer ein querstehender Sattelzug auf der BAB 1 in Fahrtrichtung Hamburg, kurz hinter dem Bremer-Kreuz gemeldet. Die eingesetzten Beamten stellten über 100 Meter beschädigte Mittelschutzplanken fest. Der beteiligte Lkw-Fahrer hatte sich mit seinem Fahrzeug bereits zum nahegelegenen Parkplatz begeben. Der 20-jährige aus Osteuropa gab an, während der Fahrt eingeschlafen zu sein. Er musste vor Ort eine empfindliche Geldstrafe entrichten. Die Zugmaschine musste abgeschleppt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 20.000 Euro. Andere Verkehrsteilnehmer kamen bei dem Unfall glücklicherweise nicht zu Schaden.

Bereich Osterholz

Vandalismus "Am Denkmal"

Ritterhude. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Straße "Am Denkmal" zu mehreren Sachbeschädigungen durch unbekannte Randalierer. Hierbei wurden unnötiger Weise ein Bushaltestellenschild, ein Hinweisschild und ein Kanaldeckel beschädigt. Mögliche Hinweise auf den oder die Täter werden bei der Polizeistation Ritterhude unter der Telefonnummer 04292-811740 entgegengenommen.

Fahranfänger verunfallt beim Überholen

Schwanewede. Am Samstagmittag kam es auf der Landesstraße 149 zu einem Verkehrsunfall. Hierbei überholte der 21-Jährige Unfallbeteiligte mit seinem leistungsstarken Mercedes trotz vorhandener Sperrfläche ein vorausfahrendes Fahrzeug, geriet dabei ins Schleudern und kam auf die Gegenfahrbahn. Seine Fahrt endete anschließend auf einem Feld. Aufgrund der umsichtigen Fahrweise und der Einleitung einer Vollbremsung durch den Autofahrer im Gegenverkehr kam es nicht zu einem Frontalzusammenstoß der Autos. Gegen den Fahranfänger wurde u.a. ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Glücklicherweise wurde bei dem Verkehrsunfall niemand verletzt. Der Sachschaden am Wagen des jungen Mannes und im Bereich neben der Straße hält sich daher ebenfalls in Grenzen.

