Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung für den 01.05.2021

PI Verden/ Osterholz (ots)

Bereich Verden

-keine presserelevanten Ereignisse-

Bereich Achim

-keine presserelevanten Ereignisse-

Bereich Osterholz

Trickdiebstahl in Ritterhude

(Ritterhude) Bereits am Donnerstagvormittag zwischen 10:30 und 11:00 Uhr kam es in Ritterhude zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter gab sich gegenüber der 89-jährigen Geschädigten als Handwerker aus und gelangte unter diesem Vorwand in das Wohnhaus. Als die Geschädigte einen Nachbarn hinzuziehen wollte, entwendete der Täter Schmuck und verließ unerkannt das Gebäude. Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen nehmen die örtlichen Polizeidienststellen entgegen.

Pkw aufgebrochen in Lilienthal

(Lilienthal) Am Freitagnachmittag zwischen 13:30 und 14:00 Uhr wurde auf dem Parkplatz vor dem Lilienthaler Rathaus eine Scheibe des Fahrerhauses eines Firmenfahrzeugs eingeschlagen. Der bislang unbekannte Täter entwendete eine Arbeitstasche aus dem Fahrzeuginneren und entfernte sich unerkannt. Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter Tel.: 04791/3070 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell