Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Dachstuhlbrand in Einfamilienhaus

Meckenheim (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Freitag, den 29.10.21 gegen Abend in Meckenheim zu einem Brandausbruch innerhalb eines Einfamilienhauses. Ein Zimmer brannte komplett aus, weitere Räumlichkeiten wurden durch den Brand stark beeinträchtigt. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, Kontrollmaßnahmen der Feuerwehr dauern jedoch noch an. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Schadenshöhe dürfte sich auf ca. 100.000,- EUR belaufen. Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch die Kriminalinspektion Neustadt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell