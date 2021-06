Polizei Bonn

POL-BN: Demonstration in der Bonner Innenstadt am Samstag, 19.06.2021

Bonn (ots)

Am morgigen Samstag (19.06.2021) findet in Bonn eine Demonstration zum Thema "Bundestagswahl - Für eine solidarische und menschenrechtsorientierte Migrationspolitik" statt. Die Veranstalter von Seebrücke Bonn erwarten bis zu 200 Teilnehmer. Die Versammlung beginnt um 11:30 Uhr am Bonner Hofgarten und wird sich anschließend auf folgendem Weg durch die Stadt bewegen:

Am Hofgarten, Lennéstraße, Niebuhrstraße, Arndtstraße, Adenauerallee, Zweite Fährgasse, Rathenauufer, Brassertufer, Rheingasse, Rathausgasse, Am Hof, Neutor, Am Hofgarten

Die Demonstration endet bis 16:00 Uhr. Es kann zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

