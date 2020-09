Polizei Homberg

POL-HR: Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder und der Staatsanwaltschaft Kassel: Durchsuchungen von Wohnungen - Sicherstellung von Betäubungsmitteln - vier Tatverdächtige in U-Haft

Bild-Infos

Download

Homberg (ots)

Nordhessen und Thüringen Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln - Durchsuchung von 10 Wohnungen - Betäubungsmittel und Bargeld sichergestellt - sieben Tatverdächtige in Untersuchungshaft Mehrere Kilogramm unterschiedlicher Betäubungsmittel und einen mittleren fünfstelligen Bargeldbetrag stellten Polzisten des Polizeipräsidiums Nordhessen und der Bereitschaftspolizei am Dienstagmorgen bei 10 Wohnungsdurchsuchungen in Nordhessen sicher. Vier Tatverdächtige im Alter von 24 bis 34 Jahren wurden dem Haftrichter vorgeführt, der gegen alle vier Haftbefehle erließ Seit dem vergangenen Jahr hatten das Landeskriminalamt Thüringen und die Kriminalpolizei des Schwalm-Eder-Kreises gemeinsam gegen mehrere Tätergruppierungen ermittelt, die in Verdacht standen größeren Mengen verschiedener Betäubungsmittel beschafft und überwiegend nach Thüringen weiterveräußert zu haben. Bei mehreren im Vorfeld bereits durchgeführten Kontrollen im Bereich Thüringen waren acht Tatverdächtige festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt worden. Über sieben Kilogramm verschiedener Betäubungsmittel und 1.300 Tabletten stellten die Ermittler in Thüringen bisher sicher. Aufgrund der Ermittlungsergebnisse beantragte die Staatsanwaltschaft Kassel insgesamt 10 Durchsuchungsbeschlüsse für Wohnungen in Nordhessen. Am Dienstagmorgen wurden die Wohnungsdurchsuchungen in Nordhessen und 6 weitere in Thüringen durchgeführt. Im Rahmen der Durchsuchungen stellten die Beamten in Nordhessen insgesamt 9,8 Kilogramm Amphetamin, 1,2 Kilogramm Christal-Meth, 5,5 Kilogramm Ecstasy, 400 Gramm Cannabisharz, 400 Gramm Kokain, einen mittleren fünfstelligen Bargeldbetrag sowie eine Maschinenpistole mit Munition sicher. Zehn Personen wurden vorläufig festgenommen. Drei Männer und eine Frau wurden, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel, dem Haftrichter beim Amtsgericht Kassel vorgeführt, welcher gegen vier Haftbefehle erließ. Sie wurden anschließend in verschiedene Haftanstalten eingeliefert. In Thüringen wurden weitere drei Tatverdächtige einem Haftrichter vorgeführt, dieser erließ gegen alle drei Haftbefehle.

Markus Brettschneider Dr. Stephan Schwierzer Pressesprecher Pressesprecher Polizeidirektion Schwalm-Eder Staatsanwaltschaft Kassel

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell