Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen: Raubüberfall auf 31-Jährigen - Zwei unbekannte Täter stehlen Handy

Homberg (ots)

Melsungen Raub eines Handys Tatzeit: 08.09.2020, 00:05 Uhr Zwei unbekannte Täter überfielen in der vergangenen Nacht einen 31-jährigen Melsunger und raubten ihm sein Mobiltelefon im Wert von 300,- Euro. Der 31-Jährige verließ kurz vor der Tat eine Bar in der Rothenburger Straße und ging in Richtung Marktplatz. Auf dem Marktplatz, im Bereich der Sparkassenfiliale / Rosenapotheke, wurde er von zwei unbekannten dunkelhäutigen Männern eingeholt und festgehalten. Die beiden Männer schlugen sofort auf ihn ein. Ein hinzukommender Zeuge mischte sich ein und konnte die beiden unbekannten Männer von einem weiteren Angriff abhalten. Der 31-Jährige flüchtete daraufhin über die Bartenwetzerbrücke in Richtung Vorstadt. Die beiden unbekannten Männer verfolgten ihn und konnten ihn in Höhe der Bushaltestelle "Vorstadt" erneut festhalten. Sie schlugen den 31-Jährigen vor den Kopf und nahmen ihm sein Mobiltelefon Huawey P 30 und die Geldbörse weg. Da die Geldbörse kein Bargeld enthielt, warfen die Täter sie auf den Boden. Anschließend flüchteten sie über die Bartenwetzerbrücke in Richtung Innenstadt. Der 31-jährige Melsungeer erlitt eine Verletzung an der Nase und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Von den beiden flüchtigen, dunkelhäutigen Tätern liegt folgende Beschreibung vor: Ein Täter ist ca. 20 Jahre alt und war zur Tatzeit komplett schwarz bekleidet. Er trug eine schwarze Baseballkappe und führte einen roten Rucksack mit sich. Der zweite Täter ist ca. 31 Jahre alt und hat gelockte längere Haare. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jogginghose und eine schwarze Kapuzenjacke. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

