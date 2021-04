Polizei Hamburg

POL-HH: 210406-4. Zuführung nach Autoaufbruch in Hamburg-Tonndorf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 05.04.2021, 23:20 Uhr

Tatort: Hamburg-Tonndorf, Wilsonstraße

Nach einem Autoaufbruch in Tonndorf wurde gestern Abend ein 39-jähriger Tunesier von Beamten der Landesbereitschaftspolizei vorläufig festgenommen und anschließend durch Beamte des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) der Untersuchungshaftanstalt Hamburg zugeführt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein Anwohner durch das Klirren einer Scheibe aufmerksam geworden und hatte daraufhin vom Fenster aus einen geparkten Pkw mit zerstörter Scheibe der Beifahrertür und eine sich entfernende Person gesehen.

Noch während der Anwohner am Fenster stand, kam der Mann zurück und beugte sich in das Fahrzeuginnere. Nachdem der Anwohner auf sich aufmerksam gemacht und zudem die Polizei alarmiert hatte, flüchtete der Tatverdächtige in Richtung Rahlaukamp.

Im Rahmen der Fahndung konnte der 39-Jährige von der Besatzung eines Funkstreifenwagens der Landesbereitschaftspolizei im Bereich Wilsonstraße angetroffen werden. Er wurde vorläufig festgenommen und für die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) zum Polizeikommissariat 38 gebracht. Diebesgut hatte der Tatverdächtige aus dem VW Passat offenbar nicht erlangen können.

Der Mann, der bereits in der Vergangenheit einschlägig mit Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten war, wurde nach Abschluss der Maßnahmen der Untersuchungshaftanstalt Hamburg zugeführt.

Die weiteren Ermittlungen führt das in der Region Wandsbek für Kraftfahrzeugdelikte zuständige Landeskriminalamt (LKA 152).

