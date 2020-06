Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Senior verliert offenbar Kontrolle über Auto

Essen (ots)

45475 MH-Dümpten: Ein Senior verlor Mittwochmorgen (10. Juni), im Mülheimer Stadtteil Dümpten, offenbar die Kontrolle über sein Auto. Gegen 9 Uhr fuhr ein 82 Jahre alter Mann auf dem Parkplatz eines Warenhauses am Heifeskamp plötzlich rückwärts. Hierbei stieß er mit einem 76 Jahre alten Kunden, der seine Einkäufe einlud, und mit dessen Kia zusammen. Der angefahrene Rentner zog sich schwere Verletzungen zu. Den Kia schob der BMW in einen geparkten Opel. Danach ging die Rückwärtsfahrt weiter über den Parkplatz, wobei der Autofahrer mit einem Hyundai, einem Skoda, einer Säule, einem Poller und zwei Verkehrszeichen zusammenstieß. Erst jetzt blieb der BMW stehen. Der Unfallfahrer ist nach ärztlicher Behandlung wieder daheim. Der Passant wird nach wie vor in einem Krankenhaus behandelt. Ein spezialisiertes Verkehrsunfall-Team erschien am Unfallort. Die Beamten sicherten Unfallspuren und machten Fotos. Ob eventuell ein medizinischer Notfall für das Unfallgeschehen auschlaggebend war, wird ermittelt. Glücklicherweise ist bei dieser kontrolllosen Fahrt, über den bereits gut besuchten Parkplatz, nicht noch schlimmeres passiert. / MUe

