Polizei Hamburg

POL-HH: 210406-2. Verkehrsunfall eines Sattelzuges auf der Autobahn 7 mit mehrstündiger Sperrung in Fahrtrichtung Norden in Hamburg-Hausbruch

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 05.04.2021, 06:51 Uhr; Unfallort: Hamburg-Hausbruch, Bundesautobahn (BAB) 7, Fahrtrichtung Norden zwischen den Anschlussstellen (AS) Hausbruch und Waltershof

Gestern Morgen kam es auf der BAB 7 zu einem Verkehrsunfall eines Lkw. Die Aufräumarbeiten dauerten bis zum Nachmittag an.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam ein Sattelzug im Baustellenbereich der BAB 7 zwischen Hausbruch und Waltershof aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei fuhr der 40-Tonner auf eine provisorische Leitplanke und kam auf dieser nach 200 Metern in Schräglage zum Stehen. Der 60-jährige Fahrer und andere Verkehrsteilnehmer wurden dabei nicht verletzt.

Durch das Überfahren von Trümmerteilen wurde ein Opel Corsa am Vorderrad beschädigt und konnte seine Fahrt zunächst nicht fortsetzen.

Für die umfangreichen Aufräum- und Reparaturarbeiten musste die BAB 7 von der AS Hausbruch in Richtung Norden bis zur AS Waltershof bis etwa 16:30 Uhr gesperrt werden.

Mx.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell