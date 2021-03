Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Unter Alkoholeinfluss

Kehl (ots)

Nach dem Hinweis eines Zeugen wurde am späten Montagabend bei einer 55-jährigen Renault-Fahrerin an deren Wohnanschrift in Goldscheuer ein freiwilliger Alkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von über einem Promille zu Tage brachte. Diese muss sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehrt verantworten.

